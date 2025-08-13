إسرائيل تقول سكان غزة بوسعهم الخروج وحماس تجري محادثات في القاهرة

من نضال المغربي وإميلي روز

القاهرة/القدس (رويترز) – أجرى وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) برئاسة خليل الحية محادثات يوم الأربعاء مع الوسطاء المصريين بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في حرب غزة.

يأتي ذلك في وقت تقصف فيه إسرائيل مدينة غزة الرئيسية في القطاع قبل تنفيذ خطتها بالسيطرة عليها ودعت الفلسطينيين مجددا إلى المغادرة.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة، طرحها وأيدها بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يغادر الفلسطينيون القطاع الذي يقطنه أكثر من مليونين بعد مرور عامين من اندلاع الحرب.

وقال في حديث لقناة (آي 24 نيوز) التلفزيونية الإسرائيلية “لن يتم طردهم بل سيسمح لهم بالخروج… على جميع أولئك الذين يشعرون بالقلق على الفلسطينيين ويقولون إنهم يريدون مساعدة الفلسطينيين أن يفتحوا أبوابهم ويتوقفوا عن إلقاء العظات علينا”.

ويشعر العرب والعديد من زعماء العالم بالذعر من فكرة تهجير سكان غزة، والتي يقول الفلسطينيون إنها ستؤدي إلى “نكبة” أخرى على غرار ما حدث خلال حرب عام 1948 عندما فر مئات الآلاف أو أجبروا على النزوح .

ويقول مسؤولون إن عودة إسرائيل المزمعة للسيطرة على مدينة غزة ربما تحدث خلال أسابيع. وهذا يعني أن وقف إطلاق النار لا يزال ممكنا على الرغم من تعثر المحادثات واستمرار احتدام الصراع.

وكانت إسرائيل قد استولت على مدينة غزة في الأيام الأولى للحرب قبل أن تنسحب منها.

وقال سكان إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت بكثافة المناطق الشرقية من مدينة غزة حيث دمرت العديد من المنازل في حيي الزيتون والشجاعية خلال الليل. وقال المستشفى الأهلي إن 12 شخصا قتلوا في غارة جوية على منزل في حي الزيتون.

وذكر مسعفون فلسطينيون أن الدبابات دمرت أيضا عدة منازل في شرق خان يونس في جنوب غزة، في حين سقط تسعة قتلى ممن حاولوا الحصول على المساعدات في وسط القطاع بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على ذلك.

وقال طاهر النونو القيادي في حماس والمتواجد في القاهرة في بيان إن اجتماعات خليل الحية مع المسؤولين المصريين في القاهرة يوم الأربعاء تركز على “سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها”.

