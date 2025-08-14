إسرائيل تكثف قصف مدينة غزة ومصر تستضيف وفدا من حماس

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية دمرت منازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة خلال الليل، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل في قصف بالطائرات والدبابات، في الوقت الذي أبلغت فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الوسطاء بأنها مستعدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وقال سكان ومسعفون إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما قصفت الدبابات الإسرائيلية منزلا في حي الزيتون، بينما قُتل رجل في غارة جوية على مبنى في حي الشجاعية القريب. وقُتل شخصان آخران في قصف بالدبابات في حي التفاح.

وقالت السلطات الصحية إنها تلقت نداءات استغاثة من عائلات محاصرة في حي الزيتون، منها مكالمات من أشخاص يقولون إنهم مصابون، وإن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم.

وقال إسماعيل (40 عاما) من مدينة غزة “الانفجارات تقريبا ما بتوقفش في شرق غزة، بالأخص الزيتون والشجاعية، الاحتلال كمان بيكمر (يهدم) بيوت، هيك بنسمع من أصحابنا اللي ساكنين قريب من هاديك المنطقة”

وأضاف “في الليل بنقعد ندعي ربنا انه يسلمنا لأنه أصوات الانفجارات بتصير أعلى وأقرب، كل اللي بتمناه إنه مصر تنجح في التوصل لهدنة قبل ما كلنا نموت”.

وبعد مرور أكثر من 22 شهرا على بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، يعاني السكان أيضا من أزمة جوع متفاقمة.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن أربعة آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي إلى 239 شخصا، من بينهم 106 أطفال، منذ بدء الحرب.

وتشكك إسرائيل في أرقام سوء التغذية والجوع التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع، الذي سيطرت عليه حركة حماس في عام 2007.

ويقول مسؤولون إن سيطرة إسرائيل المزمعة على مدينة غزة ربما تكون على بعد أسابيع. وسيطرت إسرائيل على المدينة في الأيام الأولى من الحرب لكنها انسحبت منها لاحقا.

وفي محاولة لتجنب التصعيد العسكري الذي تخطط له إسرائيل، تحاول مصر إحياء مسعى لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تستضيف وفدا من حماس بقيادة خليل الحية كبير مفاوضي الحركة.

ونقلت مصادر مصرية وفلسطينية عن الحية قوله للوسطاء في القاهرة يوم الأربعاء إن حماس مستعدة لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار، وإنها منفتحة على مناقشة اتفاق شامل ينهي الحرب.

وكانت أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة في قطر قد انتهت إلى طريق مسدود في أواخر يوليو تموز مع تبادل إسرائيل وحماس إلقاء المسؤولية عن عدم إحراز تقدم بشأن اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

ويبدو أن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة حول قضايا رئيسية، مثل نطاق الانسحاب الإسرائيلي ومطالبة حماس بالتخلي عن سلاحها.

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 251 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على حماس في غزة منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع.

