إسرائيل تكشف عن نفق تحت مستشفى في غزة وتؤكد العثور على جثة شقيق السنوار

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من رونين زفولوم

خان يونس (غزة) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه انتشل جثة القيادي العسكري بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة محمد السنوار من نفق أسفل مستشفى في جنوب القطاع، وذلك في أعقاب عملية استهدفته الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال إيفي ديفرين إن الجيش عثر في نفس الموقع على جثة قيادي آخر بالحركة هو محمد شبانة، الذي كان يقود كتيبة رفح، إلى جانب عدد من المسلحين الآخرين الذين لا يزال يجري التعرف عليهم.

واصطحبت القوات الإسرائيلية مجموعة صغيرة من المراسلين الأجانب في جولة داخل النفق الذي تم اكتشافه تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس والذي وصفه ديفرين بأنه مجمع قيادة وسيطرة رئيسي لحماس.

وقال ديفرين “هذا مثال آخر على الاستخدام الساخر من حماس؛ استخدام المدنيين دروعا بشرية واستخدام البنية التحتية المدنية والمستشفيات مرارا وتكرارا”.

وأضاف “وجدنا تحت المستشفى، أسفل غرفة الطوارئ مباشرة، مجمعا من بضع غرف. وفي إحداها اكتشفنا أننا قتلنا محمد السنوار”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل محمد السنوار الشهر الماضي، لكن ديفرين قال إن لديهم الآن حمضه النووي الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه هو.

ولم تعلق حماس على التقارير عن مقتل السنوار أو شبانة.

والسنوار هو الشقيق الأصغر للراحل يحيى السنوار، زعيم حماس السابق والعقل المدبر لهجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وأسفر ذلك الهجوم وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص ودفع إسرائيل لشن الحرب على غزة.

وكان شبانة أحد أبرز قياديي حماس في جنوب غزة وأكثرهم تمرسا في القتال، ولعب دورا محوريا في بناء شبكة الأنفاق تحت مدينة رفح الجنوبية والتي كانت تُستخدم في الكمائن والهجمات عبر الحدود.