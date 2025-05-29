إسرائيل تنشئ مستوطنات جديدة بالضفة الغربية رغم التهديد بفرض عقوبات

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(رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الحكومة وافقت على إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفاقم الخلافات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب التوسع في هذه المستوطنات.

وكتب سموتريتش، اليميني المتطرف المدافع عن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، على منصة إكس أن المستوطنات الجديدة ستقام في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية دون أن يحدد مكانها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع القول إن من بين المستوطنات الجديدة سيتم منح تراخيص “لمواقع استيطانية” قائمة وبناء مستوطنات جديدة.

ويعيش نحو 700 ألف إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في وقت لاحق في خطوة لم تلق اعترافا من معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.