إسرائيل تهاجم دمشق ومطار حماة

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(رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ومسؤولون محليون بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت يوم الأربعاء المطار الواقع في مدينة حماة ومحيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق.

وقصفت إسرائيل مبنى البحوث العلمية بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتقول إسرائيل إن المركز يُستخدم لتطوير صواريخ موجهة وأسلحة كيميائية.

وشنت إسرائيل غارات جوية على سوريا لسنوات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، مستهدفة ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وقُطع طريق نقل الأسلحة بعد سقوط الأسد، لكن إسرائيل واصلت شن غارات على القواعد العسكرية السورية.

وأفادت مصادر أمنية لرويترز يوم الأربعاء بوقوع إصابات في أعقاب الغارات الجوية على حماة.

ويُشير العنف على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا إلى تزايد الاحتكاك بينهما، إذ تولت قيادة إسلامية جديدة السلطة بعد إطاحة المعارضة بالأسد.

وتقول إسرائيل منذ ذلك الحين إنها لن تتسامح مع وجود مسلحين إسلاميين في جنوب سوريا، وأرسلت قواتها إلى المنطقة الحدودية السورية. وأكدت القيادة السورية أنها لا تنوي فتح جبهة ضد إسرائيل.