إسرائيل تهاجم قادة حماس في قطر

من آندرو ميلز وجنى شقير وأحمد الإمام

الدوحة/دبي (رويترز) – شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت قيادات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر يوم الثلاثاء، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية التي امتدت في أنحاء الشرق الأوسط لتشمل الدولة الخليجية التي تتخذها الحركة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ضرب حماس هدف جدير بالاهتمام لكن الولايات المتحدة تشعر بالأسف إزاء موقع الهجوم.

وقطر شريك أمني مهم للولايات المتحدة إذ تستضيف قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتلعب دور الوسيط إلى جانب مصر في محادثات وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في غزة.

وقالت ليفيت في إفادة صحفية إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن إسرائيل بصدد الهجوم على حماس في قطر “قبيل الهجوم”، وإن ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعده. وأضافت ليفيت أن الجيش الأمريكي أُبلغ “قبيل الهجوم”، لكنها لم ترد عندما سُئلت عن الجهة التي تلقت الإخطار.

وقالت المتحدثة في إفادتها “أبلغ الجيش الأمريكي إدارة ترامب بأن إسرائيل تشن هجوما على (قياديي) حماس الذين كانوا للأسف الشديد بأحد مناطق العاصمة القطرية الدوحة”.

وأضافت “القصف الأحادي لقطر لا يخدم أهداف إسرائيل وأمريكا؛ فقطر دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة وتعمل جاهدة على المخاطرة بشجاعة معنا للوساطة من أجل السلام. ومع ذلك، فإن القضاء على حماس، التي استفادت من بؤس سكان غزة، هدف جدير بالاهتمام”.

ونددت قطر، التي تتوسط بين حماس وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي “الجبان” على قيادات حماس ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي لقناة الجزيرة إن قيادات الحركة نجت من الهجوم الإسرائيلي.

وقال مصدران من حماس لرويترز إن مسؤولي الحركة في فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة نجوا من الهجوم الذي جاء بعد أمر لإخلاء مدينة غزة حيث تشن إسرائيل هجوما لمحاولة القضاء على الحركة وتدمير قدراتها العسكرية في قطاع غزة.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون رويترز بأن الضربة استهدفت كبار قياديي حماس، ومن بينهم خليل الحية رئيس الحركة في غزة وكبير مفاوضيها.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن إسرائيل لا تزال تجمع معلومات عن الغارة ولم تحدد بعد ما إن كانت أسفرت عن مقتل أي من قياديي حماس.

وفي واشنطن، قال مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالضربة مسبقا. وأجرى ترامب في مايو أيار زيارة إلى قطر حيث أقام في فندق على بعد نحو كيلومترين من موقع هجوم يوم الثلاثاء.

