إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين متهمين بهجوم تل أبيب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء هدم منزلي فلسطينيين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، لاتهامهما بتنفيذ هجوم قاتل في تل أبيب في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وقال المتحدث العسكري في بيان إن الجيش “هدم في الخليل منزلي الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في محطة القطار الخفيف بيافا وقُتل فيه سبعة إسرائيليين ومقيمين أجانب، وأصيب 15 مدنيا آخرين”.

وقع الهجوم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تشنّ إيران هجوما على إسرائيل بإطلاق نحو 200 صاروخ.

وكان المهاجمان حسب الشرطة الإسرائيلية مسلحين “ببندقية آلية M-16، وعدة مخازن ذخيرة وسكين”، وأطلقا النار على ركاب القطار الخفيف عند دخولهم إحدى المقصورات، ثم على المارة.

قُتل أحد المهاجمين، محمد مسك البالغ من العمر 19 عاما، في الشارع، بينما أصيب الآخر، أحمد الهيموني، وتم اعتقاله.

كان أحمد الهيموني يقيم في الطابق الأول من منزل مكون من طابقين. وهدم الجيش الطابق الذي يقع فيه بيته باستخدام المتفجرات، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

تقوم إسرائيل، التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، على نحو ممنهج بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين.

وتدافع الحكومة عن التأثير الرادع لنسف البيوت، بينما تعارضها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لاعتبارها عقابا جماعيا يتسبب بتشريد عائلات.

تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية في موازاة الحرب في غزة. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 905 فلسطينيين على يد الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين، حسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 32 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفقا للبيانات الرسمية الإسرائيلية.

لمى/مج/ص ك