إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة

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واصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة الأحد، وحاصر حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع بعد أن أنذر سكانه بالإخلاء، عقب أسبوع من خرقه اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

يأتي ذلك مع تصاعد العنف على الحدود مع لبنان وإطلاق صواريخ من اليمن، فيما تعاود القوات الإسرائيلية الانتشار في أجزاء من غزة رغم الدعوات لاستئناف الهدنة التي تم التوصل إليها في كانون الثاني/يناير.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة الأحد تجاوز حصيلة قتلى الحرب عتبة الخمسين ألفا بعد أكثر من 15 شهرا من القتال.

وقالت الوزارة في بيان “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,021 شهيدا و113,274 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023”.

وقال الجيش في بيان إنه “في الساعات الأخيرة، أكملت القوات الإسرائيلية تطويق حي تل السلطان في رفح”، مضيفا أن “الهدف” هو “تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في المنطقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر سكان تل السلطان بالإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة من خلال إلقاء منشورات مطالبة بالإخلاء عبر طائرات مسيرة، وفق ما أكد مراسل وكالة فرانس برس في غزة.

وقالت النازحة عايدة أبو شاهر وهي تفر من رفح “أطلقوا النار علينا طوال الليل وأمرونا بالمغادرة صباحا. ثم أطلقوا النار علينا في الشارع”. وأضافت “فقدت أثر ابنتي وزوجها وأبنائهما في الشارع، أجهل مكان وجودهم. فليرحمنا الله”.

وفي الثاني من آذار/مارس، أوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما قطعت الكهرباء ما أدى إلى توقف عمل محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع وبالتالي فاقم الوضع الإنساني الكارثي لسكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة.

في خانيونس جنوب القطاع، اصطف فلسطينيون للحصول على بعض الطعام من مطبخ خيري.

وجاءت إيمان البردويل (19 عاما) كغيرها للحصول على الطعام، ووصفت “المعاناة” التي تشاهدها للحصول على “الطعام والشراب”.

وقالت “نحن في رمضان والناس مضطرة للقدوم” إلى هنا.

وقدم سعيد أبو الجديان الذي فر من منزله من شمال القطاع أيضا ليحاول الحصول على بعض الأرز، موضحا “جئت لأخذ الأرز للأولاد لكن لا يوجد أرز”.

وأضاف “المعابر مغلقة. ولم أحصل على راتبي منذ بدء الحرب. هذا إجرام. لا يوجد طعام في قطاع غزة. نحن سندخل في مجاعة كبيرة”.

أعادت الغارات غير المسبوقة من حيث الكثافة والنطاق منذ سريان الهدنة، إلى سكان القطاع ذكريات الأيام الأولى من الحرب التي ألحقت به دمارا هائلا وأزمة إنسانية كارثية.

– مقتل قيادي في حماس –

خرقت إسرائيل الهدنة واستأنفت قصفها المكثف لغزة الثلاثاء، مشيرة إلى جمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في التهدئة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من الشهر.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي انهم قضوا.

ونعت حركة حماس في بيان عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل (65 عاما) الذي قضى مع زوجته في “خيمته في منطقة المواصي غرب خان يونس”.

والبردويل ثالث عضو في المكتب السياسي لحماس يقتل في غارات إسرائيلية منذ الأسبوع الماضي.

وأكد الجيش الاسرائيلي السبت “تصفية” البردويل.

والجمعة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة بضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن المتبقين.

وطالب البابا فرنسيس الأحد بالوقف “الفوري” للقصف الإسرائيلي على غزة واستئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن “جميع الرهائن” وإلى “وقف نهائي لإطلاق النار”.

وتزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل ولضفة الغربية المحتلة الإثنين للحث على الاستئناف الفوري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفاد مكتبها.

– غارات على لبنان –

على الجبهة الشمالية، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الأحد في جنوب لبنان مؤكدا قتل عنصر في حزب الله الموالي لايران.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قد نقلت عن وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب (الحدودية) أدت إلى استشهاد مواطن”.

وأفادت الوكالة أيضا أن طائرات إسرائيلية قصفت منازل جاهزة في بلدتي الناقورة وشيحين القريبتين من الحدود، من دون أن تسفر عن إصابات.

وتأتي الضربات الجديدة بعد يوم من مقتل ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من خطر اندلاع حرب جديدة بعد أربعة أشهر من سريان الهدنة الهشة.

وضع اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حدا لحرب مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله استمرت شهرين، بعدما فتح هذا الأخير جبهة ضد الدولة العبرية “إسنادا” لحماس منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وصمد الاتفاق عموما رغم الاتهامات المتبادلة بحصول انتهاكات فيما أبقى الجيش الإسرائيلي قواته في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان على طول الحدود مع شمال إسرائيل.

ومنذ استئناف القتال العنيف في غزة الثلاثاء، قامت حماس بإطلاق صواريخ، كما قام المتمردون الحوثيون في اليمن بإطلاق العديد من الصواريخ على إسرائيل.

وفي ساعة مبكرة الأحد، أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ من اليمن.

وفي وقت لاحق الأحد، أعلن الحوثيون على لسان المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع إطلاق “صاروخ بالستي فرط صوتي” باتجاه مطار بن غوريون قرب تل ابيب.

بور/شي-ب ق/ح س