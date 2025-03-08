إسرائيل وحماس تعلنان استعدادهما لمحادثات المرحلة التالية من وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي

القاهرة/القدس (رويترز) – أعلنت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت استعدادهما لمفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه وسطاء محادثاتهم لتمديد الاتفاق الهش.

وجرى التوصل إلى الاتفاق في يناير كانون الثاني، واستمرت مرحلته الأولى لمدة ستة أسابيع.

وقالت حماس إن هناك مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية “البدء بمفاوضات المرحلة الثانية” من الاتفاق، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت إسرائيل يوم السبت إنها سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين لدفع المفاوضات بعد قبول دعوة من الوسطاء.

ويشارك وفد من حماس في محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة مع وسطاء مصريين يساعدون في تسهيل المفاوضات إلى جانب مسؤولين من قطر، بهدف المضي قدما في تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق والتي قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان “نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت “قبلت إسرائيل دعوة الوسطاء الذين تدعمهم الولايات المتحدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع المفاوضات”.

وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية، قالت مصادر طبية إن فلسطينيين اثنين قُتلا في غارة جوية إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه ضرب طائرة مسيرة عبرت من إسرائيل إلى جنوب غزة و”عددا من المشتبه بهم” حاولوا التقاطها فيما بدا أنها محاولة تهريب فاشلة.

جاءت الضربة بعد يوم واحد من غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة قتلت شخصين في غزة يوم الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجموعة ممن يشتبه بكونهم مسلحين كانوا ينفذون عملية بالقرب من قواته في شمال غزة ويزرعون عبوة ناسفة في الأرض.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني على إطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين لدى حماس، وعددهم 59، خلال مرحلة ثانية يجري خلالها التفاوض على الخطط النهائية لإنهاء الحرب.

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق الأسبوع الماضي. وتفرض إسرائيل منذ ذلك الحين حصارا كاملا على جميع البضائع التي تدخل القطاع وتطالب حماس بإطلاق سراح باقي الرهائن دون بدء المفاوضات لإنهاء حرب غزة.

وتوقف القتال منذ 19 يناير كانون الثاني، وأفرجت حماس خلال هذه الفترة عن 33 من الرهائن الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل نحو 2000 سجين ومحتجز فلسطيني. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن أقل من نصف الرهائن المتبقين لا يزالون على قيد الحياة.

وتقول السلطات الفلسطينية في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني ونزوح داخلي لسكان غزة بالكامل تقريبا وسط اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب تنفيها إسرائيل.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بعد أن شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.