إصابة مبنى في الحيّ المالي بدبي بأضرار عقب هجوم (شهود وفرانس برس)

4دقائق

أصيب مبنى في الحيّ المالي بدبي بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه الجمعة، حسبما أفاد شهود عيان وصحافي من وكالة فرانس برس، وذلك بعد أيام من مغادرة شركات المنطقة في ظل تهديد إيران أهدافا اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وهددت طهران التي تطلق صواريخ ومسيّرات نحو بلدان المنطقة ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ عليها في 28 شباط/فبراير، باستهداف مؤسسات مالية عقب تعرّض مصرف إيراني للقصف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأثار ذلك مخاوف في دبي، أبرز مركز مالي في الشرق الأوسط، والتي تستضيف مؤسسات دولية كبرى. والأربعاء أغلقت المؤسسة المصرفية الأميركية العملاقة سيتي، وشركتا الاستشارات ديلويت وبي دبليو سي وسواهما، مكاتبها أو طلبت من موظفيها المغادرة، وبشكل خاص في مركز دبي المالي العالمي، حسبما أفادت مصادر وكالة فرانس برس.

وأفاد شاهدان وكالة فرانس برس بوقوع أضرار في مبنى بمركز دبي المالي العالمي بعد سماع دويّ قوي. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن واجهة مبنى في “وسط دبي” تضررت جراء حطام ناجم عن عملية اعتراض ناجحة.

وشاهد مراسل لفرانس برس المبنى المتضرر في مركز دبي المالي العالمي بعد سماعه دوي الانفجارات.

وذكر شاهد عيان يقيم في مكان قريب وطلب عدم كشف اسمه “قفزت من السرير. كان ذلك أعلى صوت سمعته في حياتي”.

وأضاف “كان الدوي عاليا جدا، وكنت متأكدا بأنني عندما أنظر من النافذة سأرى شيئا كارثيا… اهتزت الأرض”.

وقال مراسل آخر لفرانس برس إنه سمع دوي انفجار مزدوج هز المباني وأدى الى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المنطقة.

وكانت مسيّرة سقطت الخميس قرب الحي المالي في دبي بعدما هددت إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ بدء الحرب، أعلنت الامارات أن دفاعاتها الجوية اعترضت أكثر من 1500 مسيّرة وحوالى 300 صاروخ أطلقتها إيران، وهو عدد يفوق بكثير أي دولة أخرى تعرضت لهجمات إيرانية خلال الأسبوعين المنصرمين.

وقال الوزير اللبناني السابق وكبير الاقتصاديين السابق لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر سعيدي لفرانس برس، إن المركز يلعب دورا استراتيجيا في خطة دبي الاقتصادية طويلة الأجل، وهو ما يكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة.

وقال “لقد تحوّل مركز دبي المالي العالمي من مركز إقليمي إلى عاصمة مالية عالمية من الصف الأول”.

وتابع “يُبرز النزاع الدائر ضرورة وجود مركز محايد يتمتع بتنظيم سليم وقدرة تشغيلية عالية”.

وتعرضت الإمارات لقصف إيراني متكرر خلال الحرب الحالية، مع استهداف مطار دبي، أحد أكبر مطارات العالم، ومينائها وأماكن أخرى.

وتحملت دول الخليج العبء الأكبر من هجمات إيران منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 24 شخصا في المنطقة، من بينهم سبعة عسكريين أميركيين و11 مدنيا.

