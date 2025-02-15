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إصابة نائب قائد قوة اليونيفيل في هجوم على قافلة ببيروت

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بيروت (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن نائب قائد القوة المنتهية ولايته أصيب يوم الجمعة بعد أن تعرضت قافلة تقل أفرادا من القوة إلى مطار بيروت “لهجوم عنيف”.

وأضافت البعثة في بيان أنها طالبت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وذكر بيان صدر عن مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الرئيس ندد يوم السبت بالهجوم، قائلا إن قوات الأمن “لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وزير الداخلية أحمد الحجار دعا لعقد اجتماع طارئ قبل ظهر يوم السبت لمناقشة الوضع الأمني.

ونقلت الوكالة عن الوزير تأكيده “رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء الذي يعد جريمة بحق قوات حفظ السلام”.

كما أعطى الوزير تعليمات للجهات المعنية لضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ونددت الولايات المتحدة بالهجوم الذي قالت إنه أسفر عن إصابة عدد من قوات حفظ السلام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الهجوم تم تنفيذه على أيدي من “تردد أنها مجموعة من أنصار حزب الله”.

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