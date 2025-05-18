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إصابة 22 شخصا بحادث اصطدام سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين

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أدى اصطدام سفينة تدريب شراعية تابع للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك السبت إلى إصابة 22 شخصا بينهم ثلاثة “إصابتهم خطرة”، وفق ما أفادت وزارة البحرية في بيان.

وأضافت الوزارة “لم يسقط أي فرد في المياه، وبالتالي لم يكن من الضروري تفعيل عمليات الإنقاذ”.

واصطدمت سفينة التدريب بجسر بروكلين مساء السبت، ما أدى إلى كسر صواريها الثلاث.

وكانت البحرية المكسيكية أكّدت على منصة إكس أن السفينة “كواوتيموك” التي بنيت عام 1982، تضررت في “حادث مؤسف”.

وكان متفرجون يستمتعون بأمسية ربيعية لطيفة، إلا أنهم شعروا بالرعب عندما شاهدوا السفينة وهي تنزلق تحت جسر بروكلين، المعلم الشهير في نيويورك، فيما تتكسر صواريها.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن حوالى 200 شخص كانوا على متن السفينة الشراعية التي يبلغ ارتفاع صواريها 48,2 مترا.

ك س/الح

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