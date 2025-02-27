إصابة 7 في هجوم دهس بمحطة حافلات إسرائيلية

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القدس (رويترز) – قال مسعفون إسرائيليون إن هجوم دهس وقع في محطة حافلات في شمال إسرائيل اليوم الخميس أسفر عن إصابة سبعة أحدهم في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم المشتبه به له دوافع قومية وهو فلسطيني من جنين في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، كما أنه متزوج من إسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان “التحقيقات الأولية تشير إلى أنه استهدف عمدا مدنيين” كانوا ينتظرون في محطة للحافلات عند تقاطع كركور.

وارتفعت وتيرة العنف الإسرائيلي-الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأرسلت إسرائيل دبابات إلى شمال الضفة الغربية لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما يوم الأحد، وأمرت الجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد لمحاربة الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين في المنطقة.

ونزح ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني عن منازلهم في جنين وطولكرم منذ بدأت إسرائيل عملية في الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة عقب 15 شهرا من الحرب.