إضراب عمال مترو الأنفاق يشلّ حركة النقل في لندن

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تسبب إضراب بدأه عمّال المترو في لندن الاثنين للمطالبة بتحسين الأجور، في شلل شبه تام في حركة قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية واضطراب في تنقلات ملايين الأشخاص، وفقا لصحافيي وكالة فرانس برس.

وكانت هيئة النقل في لندن (TfL)  المسؤولة عن تشغيل قطارات الأنفاق حذّرت من أن الخدمات ستكون محدودة للغاية أو معدومة على مدى أيام الإضراب المقرر من الاثنين الى الخميس. واستثنى الإضراب بعض خطوط الأنفاق مثل خط “إليزابيث”، ولا يشمل الحافلات.

ويشارك في الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البحري والبري (RMT)، سائقو القطارات وعمّال الإشارات والصيانة، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور وتقليص عدد ساعات العمل.

وقالت لورين (53 عاما) الموظفة الإدارية في قطاع البناء “هذا الأمر مزعج جدا”، مشيرة الى أنها لا تتعاطف مع سائقي القطارات.

أما أميتا الموظفة في القطاع العام فقالت “يجب أن نتمكن من العمل”، مشيرة الى أنها باتت مضطرة للسير لمدة 45 دقيقة لبلوغ مركز عملها.

من جانبها، قالت مديرة العمليات في هيئة النقل في لندن كلير مان “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البحري والبري قررت المضي قدما في هذا الإضراب، رغم عرضنا زيادة عادلة ومعقولة في الأجور”، مشيرة إلى أن الهيئة “لن تكون قادرة على ضمان انتظام الخدمة يوميا” هذا الأسبوع.

وكان متحدث باسم النقابة أوضح الأسبوع الماضي أن عمال المترو “يعانون من ضغط كبير بسبب جداول العمل القاسية، ما يُعرضهم لمشاكل صحية”.

ويرفض المضربون عرض هيئة النقل زيادة الرواتب بنسبة 3,4%، ويطالبون بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية.

وهذا الإضراب هو الأوسع في شبكة المترو التي تنقل ما يصل إلى خمسة ملايين راكب يوميا، منذ آذار/مارس 2023، حين كانت المملكة المتحدة تواجه معدلات تضخم مرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا.

فيد-هار-زاب/ماش/كام

