إضراب في المطارات الكبرى في ألمانيا الإثنين

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دعت النقابة الألمانية للخدمات موظّفي المطارات الكبرى في البلد إلى الإضراب الإثنين مع وقف تام للرحلات في مطار برلين، في ظلّ مفاوضات مشحونة بشأن أجور العاملين في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن نقابة “فير.دي” (Ver.di) “ستُحَدّ الرحلات الواصلة والمغادرة بشكل كبير قد يصل إلى إلغاء رحلات”.

وأعلن مطار برلين/براندنبورغ الجمعة عن وقف كامل لأنشطته الإثنين بسبب الإضراب.

وبالإضافة إلى مطار فرانكفورت وهو الأكبر، يطال الإضراب مطارات ميونيخ وبريمين وكولونيا ودورتموند ودوسلدورف وهامبورغ وهانوفر ولايبتسيغ وشتوتغارت.

ويشارك فيه حوالى 5 آلاف موظّفين على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلّي في المطارات و23 ألف مزوّد خدمات مساعِدة في فترات التوقّف بين الرحلات، وفق ما أفاد ناطق باسم النقابة.

والموظّفون مدعوون للتوقّف عن العمل في خضمّ المفاوضات السنوية حول الأجور وظروف العمل، في حين من المقرّر إطلاق جولة جديدة من المفاوضات في منتصف آذار/مارس.

وجاء في بيان “فير.دي” التي تطالب خصوصا بزيادة بنسبة 8 % في الأجور وعلاوات خاصة بظروف العمل الشاقة أن أصحاب الأعمال “لم يقدّموا بعد عروضا في إطار المفاوضات الجماعية الجارية” ولم يظهروا “أيّ نيّة للاستجابة لمطالبنا”.

شلّ إضراب امتدّ على يومين الأسبوع الماضي الحركة في مطار ميونيخ.

ومنذ مطلع العام، نفّذ موظفو البلديات والسلطات الفدرالية والمستشفيات ووسائل النقل العام في ألمانيا عدّة إضرابات تحذيرية.

ليب-كاس/م ن/ص ك