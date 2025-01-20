إعادة تشغيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة والفضل لترامب

afp_tickers

7دقائق

عادت خدمات تيك توك في الولايات المتحدة الأحد بعد وقت قصير على انقطاعها لدى دخول قانون يحظر التطبيق الذي يحظى بشعبية واسعة على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأرجعت منصة مشاركة التسجيلات المصورة الفضل في إلغاء الحظر إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يعود إلى السلطة الاثنين، علما بأن إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها ذكرت في وقت سابق بأنها لن تطبّق أي حظر.

أغلقت منصة تيك توك في الولايات المتحدة في وقت متأخر السبت مع اقتراب المهلة النهائية لمجموعة “بايت دانس” الصينية المالكة لها لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى جهات غير صينية.

وفي وقت سابق الأحد، عندما وجد ملايين المستخدمين أنفسهم محظورين من التطبيق، تعهّد ترامب إصدار أمر تنفيذي بتأجيل الحظر لإفساح المجال “لإبرام اتفاق”.

كما دعا في منشور على منصته “تروث سوشال” إلى أن تكون الولايات المتحدة طرفا مالكا لتيك توك.

وأفاد بأنه يرغب بأن تملك “الولايات المتحدة حصة نسبتها 50 في المئة من الملكية ضمن مشروع مشترك”، مشيرا إلى أن قيمة التطبيق يمكن أن ترتفع إلى “مئات مليارات الدولارات — ولربما تريليونات”.

وكتب “من خلال قيامنا بذلك، ننقذ تيك توك ونبقيه في أيد أمينة”، علما بأنه سبق وأيد حظر تيك توك وتحرّك في هذه الاتجاه خلال ولايته الأولى.

وفي منشور على منصة “إكس” بعد تصريحات ترامب، أفاد تيك توك بأنه “يقوم بعملية إعادة خدماته”.

وقال “نشكر الرئيس ترامب على تقديمه التوضيحات اللازمة والتطمينات لمقدّمي خدماتنا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات على تزويد أكثر من 170 مليون أميركي بخدمات تيك توك”.

وأما بكين، فحضّت الاثنين واشنطن على الإنصات إلى “الأصوات العقلانية” في ما يتعلق بالحظر.

ولفتت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن الصين “تولي أهمية بالغة لحماية الأمن وخصوصية البيانات”.

وأضافت “لم ولن نطلب إطلاقا من الشركات أو الأفراد جمع أو تقديم معلومات خارجية في بلدان أجنبية بشكل ينتهك القوانين المحلية”.

ولم يعلّق تيك توك الذي استأنف خدماته في الولايات المتحدة بحلول بعد ظهر الأحد على دعوة ترامب إلى ملكية أميركية جزئية للتطبيق.

وأفاد المحلل لدى “ويدبوش سكيوريتيز” دان إيف فرانس برس بأن ما حصل شكّل “انتصارا كبيرا لتيك توك ونصرا سياسيا لترامب”، مشبها الأمر بـ”لعبة بوكر عالية المخاطر بين الولايات المتحدة والصين”.

– “لا خيار لدينا” –

وفي تجمّع مساء الأحد في صالة رياضية في واشنطن، شدد ترامب على رغبته في إنقاذ التطبيق، قائلا للحشد “بصراحة، لا خيار لدينا. علينا إنقاذه”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بعدد كبير من الوظائف”.

وقال ترامب لأنصاره “لا نرغب بأن نعطي أعمالنا التجارية للصين، لا نرغب في إعطاء أعمالنا التجارية للآخرين”.

يسمح القانون بتأجيل الحظر مدة 90 يوما إذا نجح البيت الأبيض في تحقيق تقدّم ملموس باتجاه التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، لكن “بايت دانس” رفضت حتى اللحظة أي عملية بيع.

ولفتت إدارة بايدن إلى أنها ستترك أمر تطبيق القانون لترامب.

من راقصين مراهقين وصولا إلى جدّات يشاركن نصائح الطبخ، حظي تيك توك بشعبية واسعة لقدرته على تحويل مستخدمين عاديين إلى مشاهير عند انتشار أي فيديو على نطاق واسع.

لكنه مليء في الوقت ذاته بالمعلومات المضللة بينما تثير ملكيته للصين مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سواء على الصعيد الدولي أو في الولايات المتحدة.

وجاء انقطاعه الأحد بعدما ثبتت المحكمة الأميركية العليا الجمعة تشريعا لحظره بانتظار بيعه.

وبعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا لتكثيف الضغط على “بايت دانس” لبيع التطبيق عام 2020، إلا أنه أرجع إليه الفضل لاحقا في إيصال صوته إلى الناخبين الشباب.

وما زال غير واضح ما يمكن أن يقوم به ترامب لرفع الحظر ما لم توافق “بايت دانس” على البيع.

وحذر آدم كوفاسيفيتش من اتحاد “تشيمبر أوف بروغرس” من أن “الكونغرس صاغ هذا القانون ليكون نظريا مضادا (لتدخلات) أي رئيس”.

وفضلا عن حذف تيك توك من أسواق التطبيقات، يجبر القانون مجموعتا “آبل” و”غوغل” على منع أي عمليات تحميل جديدة إذ تواجه الشركتان عقوبات تصل إلى 5000 دولار عن المستخدم الواحد حال تمكن المستخدمون من الوصول إلى التطبيق.

كما ستكون “أوراكل” التي تستضيف خوادم تيك توك ملزمة قانونيا بتطبيق الحظر.

– “ارقد بسلام” –

في أوروبا، قوبل تعليق تيك توك بإشادة وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا الذي قال على “إكس” إنه يتعيّن النظر في حظر المنصة في أوروبا أيضا.

وتصدر الحظر المشهد أيضا أثناء بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن حيث كتبت لاعبة التنس الأميركية كوكو غاف “ارقد بسلام تيك توك الولايات المتحدة” على كاميرا في أحد جوانب الملعب.

في الأثناء، اتُّهم رجل في ولاية ويسكنسن الأميركية بإضرام النيران الأحد في مبنى خال حيث لدى أحد أعضاء الكونغرس مكتب “ردا على الحديث مؤخرا عن حظر تيك توك”، بحسب ما أفادت شرطة مدينة فوند دو لاك في بيان.

وعرضت شركة “بيربليكسيتي أيه آي” الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي السبت الاندماج مع الفرع الأميركي لتيك توك، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على العرض فرانس برس. ولم يتضمن العرض سعرا لكن المصدر قدر قيمة الصفقة بخمسين مليار دولار على الأقل.

بور-اهو/لين/ص ك