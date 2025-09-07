إعادة فتح مطار رامون الإسرائيلي بعد هجوم بمسيرة من اليمن

4دقائق

من ستيفن شير

(رويترز) – أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية يوم الأحد أن مطار رامون القريب من مدينة إيلات استأنف عملياته بعد إغلاقه لفترة وجيزة يوم الأحد عندما أصابت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن صالة الوصول.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن شظايا الطائرة المسيرة أصابت شخصين.

وقالت سلطة المطارات في بيان “بعد استكمال جميع إجراءات السلامة والأمن، والامتثال لمعايير الطيران المدني الدولية، والحصول على الموافقة النهائية من القوات الجوية، عاد العمل الآن في مطار رامون للعمليات الكاملة للإقلاع والهبوط”.

وأضافت “من المتوقع أن تغادر بعد فترة وجيزة أول رحلة من رامون إلى مطار بن جوريون” قرب تل أبيب.

وتم وقف عمليات الإقلاع والهبوط في المطار لساعتين تقريبا، وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه يحقق في سقوط الطائرة المسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقع تيليجرام إن أنظمة سلاح الجو رصدت الطائرة المسيرة لكنها لم تصنفها على أنها معادية. وبناء على ذلك لم تُفعل أنظمة الاعتراض والإنذار.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن مهاجمة مطار رامون بالطائرة المسيرة، وفقا لما ذكره يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان بثه التلفزيون.

وذكرت نجمة داوود الحمراء، وهي خدمة الإسعاف في إسرائيل، أن رجلا عمره 63 عاما وامرأة 52 عاما أصيبا بشظايا، وجرى نقلهما لتلقي العلاج.

* رحلات مقررة يوم الأحد

يقع المطار قرب من مدينة إيلات الساحلية عند الحدود مع الأردن ومصر، وعلى بعد حوالي 350 كيلومترا من تل أبيب، ويخدم في الغالب الرحلات الداخلية.

وكان لدى شركتي الطيران الإسرائيليتين يسرائير وأركياع رحلات مقررة من المطار يوم الأحد.

وأكدت يسرائير أنها تعمل وفقا لتعليمات سلطة المطارات، وسيتم إبلاغ الركاب بالمستجدات وفقا لذلك.

كما ذكرت أركياع، التي تشغل أيضا رحلات داخلية بين تل أبيب وإيلات، أن الركاب وطواقم العمل في المطار لم يصبهم أذى.

وأضافت أن عمليات التفتيش أكدت عدم إلحاق الهجوم لأي ضرر بطائراتها وأنها ستستأنف الرحلات بمجرد استئناف مطار رامون لعملياته المعتادة.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، فيما تصفه الجماعة بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

وردت إسرائيل بقصف مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

والهجوم الذي تعرض له مطار رامون يوم الأحد هو أول هجوم كبير على إسرائيل من اليمن منذ أن اغتالت إسرائيل مسؤولين كبارا من الحوثيين في أواخر الشهر الماضي.

وفي مايو أيار، نفذ الحوثيون هجوما قرب مطار بن جوريون، المطار الرئيسي في إسرائيل، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

ويشن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(شارك في التغطية محمد الجبالي وجيداء طه – إعداد أميرة زهران وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)