إعادة-وكالة: ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر يتطلب فترة راحة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(إعادة لحذف حرف زائد في الفقرة الأولى)

10 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الطبيب الخاص بالعاهل المغربي الملك محمد السادس قوله اليوم السبت إن الملك “يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي دون أي علامة تدعو إلى القلق”.

وأضافت الوكالة “تتطلب هذه الآلام في أسفل الظهر وفقا لوصفة الطبيب الشخصي لجلالة الملك علاجا طبيا ملائما وفترة راحة وظيفية”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

