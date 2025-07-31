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إعلام إسرائيلي: إسرائيل تجلي معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات

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القدس/دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء يوم الخميس أن إسرائيل تعمل على إجلاء معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات بعد أن شدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيره بشأن السفر للإسرائيليين المقيمين في الإمارات.

وبات وجود الجالية الإسرائيلية واليهودية في الإمارات أكثر وضوحا منذ عام 2020، عندما أقامت الدولة الخليجية علاقات رسمية مع إسرائيل بموجب اتفاقية بوساطة أمريكية ضمن ما يعرف “باتفاقيات إبراهيم”.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “نؤكد على هذا التحذير من السفر نظرا لإدراكنا أن المنظمات الإرهابية (الإيرانيون وحماس وحزب الله والجهاد العالمي) تكثف جهودها لإلحاق الضرر بإسرائيل”.

وحذر المجلس من محاولات محتملة لاستهداف أفراد إسرائيليين ويهود في الإمارات، وخاصة خلال الأعياد اليهودية وأيام السبت.

ولم يرد مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

ولم يصدر كذلك أي تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الإماراتية.

يأتي هذا التحذير وسط مخاوف من هجمات انتقامية في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة ضد إيران، وفي ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي مارس آذار، حكمت الإمارات على ثلاثة أشخاص بالإعدام بتهمة قتل حاخام إسرائيلي من أصل مولدوفي على أراضيها في نوفمبر تشرين الثاني. ومثل هذه الجرائم نادرة في الإمارات، التي تعد إلى حد بعيد واحدة من أكثر الأماكن أمانا في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري من القاهرة – شاركت في التغطية شارلوت جرينفيلد من القدس وفيديريكو ماتشوني من دبي – إعداد علي خفاجي ومروة غريب للنشرة العربية)

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