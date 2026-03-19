إعلام رسمي: إيران تعتقل 97 شخصا بتهمة “الانتماء إلى جيش إسرائيل”

دبي 19 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس أن وزارة الاستخبارات الإيرانية ألقت القبض على 97 شخصا بتهمة “الانتماء لجيش إسرائيل”، وذلك في أحدث جولة من حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال المئات منذ بداية الحرب، للاشتباه في صلتهم بإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد شرطة محافظة البرز قوله إن 41 شخصا اعتُقلوا بتهمة إرسال مقاطع فيديو إلى قنوات إعلامية معارضة أجنبية.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )