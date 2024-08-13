إعلام رسمي: الشرطة التركية تعتقل مُلثما طعن خمسة أشخاص في حديقة مسجد

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الرسمية، يوم الثلاثاء أن الشرطة التركية اعتقلت مُلثما يبلغ من العمر 18 عاما بعد أن أصاب خمسة أشخاص في هجوم طعن بمدينة إسكي شهير في شمال غرب البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية منفصلة أن المهاجم كان يعتمر خوذة ويضع غطاء للوجه ويرتدي سترة واقية من الرصاص عندما طعن خمسة أشخاص في حديقة مسجد، منهم اثنان في حالة حرجة.

وبثت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا يُعتقد أن مُنفذ الهجوم التقطه وهو يندفع عبر الحديقة بينما يفر الناس عند اقترابه.

وذكرت وكالة الأناضول أن المهاجم كان تحت تأثير ألعاب الفيديو عند ارتكاب الجريمة، وذلك دون توضيح مصدر المعلومة.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا يوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت المشتبه به في الواقعة التي وصفها بأنها هجوم عشوائي.

وقال وزير العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس إن مدعين يحققون في الواقعة.