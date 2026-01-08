إعلام رسمي: مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية يُقيل وزير الدفاع

8 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس إن المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية أقال وزير الدفاع محسن الداعري من منصبه في الحكومة المعترف بها دوليا.

وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة متفاقمة في اليمن اندلعت الشهر الماضي عندما اجتاح الانفصاليون المدعومون من الإمارات أجزاء من الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية، وتقدموا حتى وصلوا إلى الحدود السعودية.

(تغطية صحفية إيناس العشري- إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)