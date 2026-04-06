إعلام رسمي: مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني
6 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري، اليوم الاثنين بمقتل مجيد خادمي رئيس استخبارات الحرس الثوري “في هجوم إرهابي شنه العدو الأمريكي الصهيوني (الإسرائيلي)”.
وتولى خادمي منصبه عام 2025 بعد مقتل سلفه في غارات جوية إسرائيلية.
وأمضى خادمي عقودا في مجال المخابرات ومكافحة التجسس، متدرجا في المناصب داخل الجهاز الأمني الإيراني.
وقبل تعيينه، شغل خادمي منصب رئيس منظمة حماية المخابرات التابعة للحرس الثوري ووكلت إليه مهام المراقبة الداخلية ومكافحة التجسس، كما شغل مناصب رفيعة في وزارة الدفاع الإيرانية.
وجهاز استخبارات الحرس الثوري هو أحد أقوى الأجهزة الأمنية في إيران، إذ يلعب دورا محوريا في الرقابة داخل البلاد للتصدي لأي نفوذ أجنبي، وغالبا ما يعمل بالتوازي مع وزارة المخابرات والأمن الوطني.
