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إعلان شعار يوم المرأة الإماراتية للعام 2025

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تم اعتماد شعار “يدا بيد نحتفي بالخمسين” شعارا رسميا ليوم المرأة الإماراتية 2025، الذي يصادف 28 أب/أغسطس من كل عام، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وحُدّد الشعار بتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام.

ويأتي هذا التوجيه في إطار إعلان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تخصيص 2025 ليكون “عام المجتمع” في الإمارات تحت شعار “يدا بيد”، ويجسد رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

م ل

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية