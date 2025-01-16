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إعمار العقارية تجري محادثات مع شركات في الهند لبيع حصة في وحدتها هناك

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دبي (رويترز) – قالت شركة إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة دبي، يوم الخميس إنها تجري محادثات مع عدد من الشركات الهندية من بينها مجموعة أداني لبيع حصة في (إعمار الهند).

وذكرت الشركة في بيان أنه لم يتم الانتهاء بعد من تقدير القيمة ولا بنود أخرى في الصفقة المحتملة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وشيدت إعمار العقارية المبنى الأطول في العالم (برج خليفة) وغيره من المباني الشهيرة في دبي.

وصدر البيان بعد تقارير إعلامية أمس الأربعاء أفادت بأن الوحدة المعنية بأعمال العقارات في (أداني إنتربرايز) المملوكة للملياردير الهندي جوتام أداني (أداني العقارية) تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة أغلبية في (إعمار الهند).

ووفقا لموقع إعمار على الإنترنت، بدأت الشركة عملياتها في الهند عام 2005 ولديها محفظة من المشروعات العقارية السكنية والتجارية في جوروجرام وموهالي ولوكناو وجايبور وإندور.

وتعمل إعمار في دول أخرى مثل السعودية وتركيا والولايات المتحدة.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

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