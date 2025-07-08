إغلاق الأكروبوليس في أثينا جزئيا الثلاثاء بسبب الحر الشديد

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يغلق الأكروبوليس في أثينا الثلاثاء في الساعات الأكثر حرّا من اليوم، بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة اليونانية في ظلّ القيظ الذي يضرب اليونان حيث تبلغ الحرارة 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتعذّر على الزوّار زيارة المعلم التاريخي المشيّد في اليونان القديمة بين الواحدة ظهرا والخامسة عصرا (10,00 و14,00 بتوقيت غرينيتش).

وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية في البلد من درجات حرارة قد تصل إلى 41 و42 درجة مئوية شرقا و38 إلى 39 غربا.

ومن المتوقّع أن تتواصل موجة الحرّ الأربعاء قبل أن تنحسر الخميس، وفق خدمة الأرصاد الجوية.

وحذّرت الحماية المدنية اليونانية من خطر مرتفع جدّا للحرائق في محيط أثينا وأتيكا ووسط البلد وجنوبه.

ويضمّ الأكروبوليس، الموقع الأكثر استقطابا للسيّاح في البلد والمدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، خصوصا معبد البارثينون المخصّص للإلهة أثينا والعائد للقرن الخامس قبل الميلاد.

وسبق أن أغلق مرّات عدّة في صيف 2024 و2023.

واستقبل الموقع العام الماضي عددا قياسيا من الزوّار، بلغ حوالى 4,5 ملايين، في مقابل 3,9 ملايين سنة 2023، بارتفاع نسبته 15,1 % في خلال سنة.

وفي العام 2023، سجّلت مستويات قياسية من الزيارات في اليوم الواحد قاربت 23 ألف شخص قبل أن تحدّد السلطات اليونانية ساعات معيّنة للزيارات.

ياب/م ن/دص