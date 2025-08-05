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إغلاق المكاتب الحكومية في طهران بسبب موجة الحر

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أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المكاتب الحكومية في طهران ومحافظات أخرى الأربعاء، وذلك بسبب موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.

وسيتم إغلاق الإدارات أو العمل بساعات مخفضة في 15 من أصل 31 محافظة في البلاد في مسعى لتقنين المياه والكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وتواجه إيران هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ قرن، ووفقا لوسائل إعلام محلية.

ومن بين المحافظات المعنية أذربيجان الغربية وأردبيل في الشمال الغربي وهرمزكان في الجنوب، بالإضافة إلى ألبرز وطهران في الشمال.

وأوضح محافظ طهران محمد صادق معتمديان أن هذا القرار جاء بناء على طلب وزارة الطاقة “نظرا لارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تقليص استهلاك المياه والكهرباء”، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وتسبّبت موجة الحر الشديدة التي تضرب إيران منذ منتصف تموز/يوليو في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، في ظل تراجع المياه في خزانات السدود إلى أدنى مستوى لها منذ قرن.

ويُتوقع أن تستمر موجة الحر في معظم المناطق الإيرانية خلال الأيام الخمسة المقبلة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

ووصلت درجة الحرارة في بعض مناطق محافظة خوزستان في الجنوب الغربي إلى 52 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويُتوقع أن تصل درجة الحرارة في طهران إلى حوالى 40 درجة مئوية الثلاثاء.

وتعاني المصانع من انقطاع في التيار الكهربائي لأربعة أيام أسبوعيا، وفقا لصحيفة “شرق”.

وأظهرت بيانات القطاعين الصناعي والتعديني أن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء أدت إلى تراجع الإنتاج، بشكل خاص في صناعة الحديد والصلب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19.

وإيران بلد قاحل يعاني من تكرار موجات الجفاف ويشهد صيفا حارا ما يزيد الطلب على استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.

ورغم امتلاكها موارد نفطية وغازية ضخمة، تواجه البلاد نقصا في الطاقة بسبب قدم البنية التحتية وتأثير العقوبات الدولية.

ركه/ماش/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية