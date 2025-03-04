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إفطار رمضاني مع الأسود والزراف في حديقة الحيوانات بالعين

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تقدم حديقة الحيوانات بمدينة العين لزوارها تجربة فريدة من نوعها خلال شهر رمضان عبر الاستمتاع بإفطار رمضاني مميز مع الأسود والزرافات في أجواء ساحرة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الحديقة أعلنت عن “تمديد ساعات العمل طوال الشهر الفضيل، حيث تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، طوال أيام الأسبوع”.

ويمكن للزوار التفاعل مع الحيوانات من خلال تجارب متنوعة مثل “إطعام الزراف، ومتابعة عروض إطعام الحيوانات في بيت القطط والمعرضين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى مشاهدة الشمبانزي والغوريلا”، بحسب الوكالة الرسمية.

كذلك، يمكن للزوار “التعرّف على برامج تأهيل وتعزيز الحيوانات في معارض القرود ونمور الآمور، والاستماع إلى حكايات صون الحيوانات مثل قطط الرمال العربي ونمور الآمور”.

ويتضمن الأمر أيضا “عددا من التجارب التفاعلية الممتعة أيضاً كلقاء وتصوير الطيور في مدخل الحديقة ومشاهدتها في ممشى الطيور ولقاءات مع الزواحف”، بالإضافة إلى “تجارب ومغامرات واستكشافات وجولات متنوعة”.

هت

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