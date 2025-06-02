إقبال ضعيف على انتخابات في المكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد

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شهدت المكسيك الأحد الانتخابات الأولى في العالم للقضاة الفدراليين ولقضاة المحكمة العليا، في إصلاح دفع به اليسار الحاكم لمكافحة الفساد داخل القضاء، لكن لم يتخطَّ عدد المشاركين فيه الواحد على عشرة.

مع ذلك، أعلنت الرئيسية المكسيكية كلاوديا شينباوم التي تنتمي إلى اليسار “نجاحا كاملا” عقب التقديرات الأولى الصادرة عن المعهد الوطني للانتخابات، والتي أفادت عن مشاركة ما بين 12,57 في المئة و13,32 في المئة من حوالى 100 مليون ناخب مسجّلين.

وقالت شينباوم في مقطع فيديو نشرته على إكس، إنّ “حوالى 13 مليون مكسيكي ومكسيكية مارسوا لأول مرة في التاريخ حقهم في تحديد من يجب أن يكونوا القضاة الجدد”.

وعلى سبيل المقارنة، يمكن الإشارة إلى أنّ شينباوم نفسها انتُخبت قبل عام فقط كأول رئيسة للمكسيك بنسبة مشاركة تجاوزت 60 في المئة، وبحصولها على نحة 60 في المئة من الأصوات.

وقالت الرئيسة السابقة لبلدية مكسيكو في نهاية مقطع الفيديو الذي دافعت خلاله عن انتخابات من نوع جديد، إن “المكسيك هي الدولة الأكثر ديموقراطية في العالم”.

وأضافت “يجب ألا ننسى أنّ السلطة القضائية الحالية التي يدافع عنها البعض، تتحمل مسؤولية محاباة أعضاء في الجريمة المنظمة”.

وتابعت “نصف أعضاء السلطة القضائية… وصلوا إلى مناصبهم من خلال المحسوبية”.

وتعدّ انتخابات الأحد حجر الزاوية في الإصلاح الدستوري الذي أقرّه سلف شينباوم ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قبل تسليمه السلطة إليها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي المجمل، تمحورت الانتخابات حول 881 منصبا فدراليا، بدءا من قضاة المقاطعات وصولا إلى أعضاء المحكمة العليا التسعة. كما كان هناك نحو 1700 قاضٍ مرشحا لهذه الانتخابات في 19 ولاية من أصل 32 ولاية. وستُجرى انتخابات فرعية في العام 2027.

بور-يوغ-اكسم/ناش/الح