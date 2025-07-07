The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إلغاء رحلات جوية في بالي بسبب ثوران بركان لووتوبي لاكي-لاكي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

ألغيت أكثر من عشرين رحلة من بالي وإليها الإثنين إثر ثوران بركان يقع على بعد 800 كيلومتر نفث أعمدة رماد ضخمة على ارتفاع 18 كيلومترا، بحسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية.

وتأتي هذه الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية بعد أسابيع قليلة من تسبّب  نشاط البركان عينه في إلغاء عدّة رحلات أو تأجيلها.

وبدأ نشاط بركان ليووتوبي لاكي-لاكي وهو بركان بفوهتين يقع على ارتفاع 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية، عند الساعة 11,05 بالتوقيت المحلي (الساعة 03,05 ت غ) على ما جاء في بيان لوكالة البراكين في البلاد.

وأوضحت الوكالة “سجل ثوران في بركان ليووتوبي لاكي-لاكي (..) مع عمود رماد بلغ ارتفاعه 18 ألف متر فوق الفوهة”.

ولم يسجل وقوع أي أضرار أو إصابات حتى الساعة. 

لكن ثوران البركان تسبّب في إلغاء أو تأجيل أكثر من 20 رحلة بين عدّة مدن أسترالية وسنغافورة ومطار لابوان باجو في جزيرة فلوريس نقطة انطلاق سفن الاستجمام إلى جزيرة كومودو.

وقال المدير العام للمطار أحمد سيوجي شهب الإثنين في بيان “أكّدت عدّة شركات جوية تؤمّن رحلات في لابوان باجو وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية إلغاءات أو تأخيرات. وفي المجموع، ألغيت 24 رحلة”.

ومن بين الخطوط الجوّية المتأثّرة بالوضع، “فيرجن أستراليا” و”جتستار ايرويز” و”ايراسيا إندونيسيا”، بحسب المدير العام للمطار.

وجاء في بيان نشرته مجموعة “جتستار” الأسترالية على موقعها الإلكتروني “بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران جبل ليووتوبي في إندونيسا، ألغيت هذا المساء عدّة رحلات بين بالي وأستراليا”.

وقال مدير وكالة الجيولوجيا محمد وافد في بيان إن مستوى النشاط البركاني “مرتفع جدا، مع ثوران متفجر وهزات متواصلة”.

وحث السكان على الابتعاد مسافة ستة كيلومترات حول البركان وعلى وضع الكمامات للاتقاء من الرماد البركاني.  

والشهر الماضي، أُلغيت عشرات الرحلات الجوية من بالي وإليها بسبب ثوران البركان. وتساقط الرماد البركاني على بلدات عدة محيطة بالبركان ما اضطر السلطات إلى إخلاء بلدة واحدة على الأقل.

ويقع البركان في شرق جزيرة فلوريس وعلى بعد حوالى 800 كيلومتر شرق بالي.

ثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي مرات عدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

ويلتصق لاكي-لاكي الذي يعني اسمه “الرجل” باللغة الإندونيسية، ببركان أكثر هدوءا يعني اسمه بالإندونيسية “امرأة”.

ويسجل في إندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني كبير لوقوعها على “حزام النار “في المحيط الهادئ.

مرك-جفك/غ ر-م ن

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ

مع ظهور تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ما هي الخطط التي يجب أن تتبناها دولة صغيرة مثل سويسرا؟

ديناميكيات الكتل السياسية الدولية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وأصبح التنقل بينها أكثر تعقيدًا.

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية