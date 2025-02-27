إلغاء مئات الرحلات جراء إضراب موظفي مطار ميونيخ

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بدأ الخميس إضراب لمدة يومين للطاقم الأرضي والموظفين الأمنيين في مطار ميونيخ، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.

وقال متحدث باسم المطار لفرانس برس إن 100 فقط من 830 عملية إقلاع وهبوط ستجري وفق جدول الرحلات الأساسي الخميس.

وينوي العمال الممثلين من نقابة “فيردي” مواصلة الإضراب حتى منتصف ليل الجمعة.

وتطالب النقابة بزيادة أجور العمال بنسبة ثمانية في المئة أو على الأقل 350 يورو شهريا، إضافة إلى زيادة المكافآت خصوصا بالنسبة للعاملين في وظائف تسبب ضغطا نفسيا، وبزيادة أيام الإجازات.

وأفادت النقابة بأن موظفي الطواقم الأرضية والأمن “ساهموا بشكل لا غنى عنه في سلامة حركة الملاحة الجوية وإمكانية الوثوق بها على مدار الساعة وفي جميع أحوال الطقس”.

وقالت إن زيادة كثافة العمل والنقص في الموظفين يشكّل “عبئا كبيرا” على الموظفين.

ومن المقرر بأن تجري الجولة المقبلة من المحادثات مع أرباب العمل في 14 آذار/مارس.

ويأتي الإضراب في ثاني أكبر مطار في ألمانيا بعد فرانكفورت في وقت يشهد انشغالا في حركة السفر، مباشرة قبل موسم الكرنفال في منطقة بافاريا الجنوبية.

وينفّذ العمال إضرابا في مطار هامبورغ منذ ليل الخميس.

لكن باستثناء الرحلات الملغاة إلى ميونيخ، تمكن مطار هامبورغ من “إبقاء جدول الرحلات على طبيعته”، بحسب ناطقة باسم المطار.

أضرب أيضا العمال في مطاري كولونيا/بون ودوسلدورف الاثنين.

ران-فيك/لين/كام