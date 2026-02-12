إلغاء نحو 800 رحلة في ألمانيا بسبب إضراب تشهده لوفتهانزا

ألغيت نحو 800 رحلة جوية تابعة لمجموعة لوفتهانزا الخميس في ألمانيا، بسبب إضراب للطيارين وطواقم الطائرات.

وقالت الشركة في بيان “أُلغيت نحو 800 رحلة جوية اليوم من جانب لوفتهانزا، ولوفتهانزا سيتي لاين، ولوفتهانزا للشحن، مما أثر على نحو 100 ألف مسافر”، وذلك من دون تحديد عدد الرحلات التي لا تزال قائمة.

وأثر الإضراب خصوصا على مطارات فرانكفورت وبرلين وهامبورغ ودوسلدورف، وفق مواقع المطارات الإلكترونية. وفي ميونيخ، أقلعت غالبية الرحلات في موعدها المُحدد.

ويمكن للمسافرين إعادة جدولة رحلاتهم أو استرداد قيمة تذاكرهم. وللسفر داخل ألمانيا، يمكنهم أيضا استخدام خدمات السكك الحديد التي تُشغلها شركة دويتشه بان مجانا، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس.

وتعتزم المجموعة اقتراح جدول رحلات “طبيعي قدر الإمكان” ابتداء من الجمعة.

ويؤثر إضراب الطيارين على جميع رحلات شركة الطيران الرئيسية، لوفتهانزا، ورحلات شركة الشحن التابعة لها، لوفتهانزا للشحن، التي تغادر ألمانيا، وفق ما صرح متحدث باسم نقابة طياري قمرة القيادة لفرانس برس الثلاثاء.

وسبب الإضراب خلاف حول بدلات التقاعد التي تقدمها الشركة للطيارين، والتي تعتبرها نقابة طياري قمرة القيادة “أقل بكثير” من مستويات التعويضات السابقة.

ويهدف الإضراب، بحسب بيان صادر عن نقابة الطيارين، للتوصل إلى اتفاق عمل جماعي “يوفر الأمان والاستقرار للطيارين الحاليين والجدد على السواء”.

وفي شكل متزامن، دعت نقابة طاقم الضيافة الجوية إلى إضراب تحذيري في شركة سيتي لاين المتخصصة في الرحلات الجوية الأوروبية، والتي تواجه خطر الإغلاق.

لم تعلن لوفتهانزا رسميا عن توقف عمليات سيتي لاين، لكن النقابة تقول إن الإغلاق بدأ فعلا من دون تقديم أي حلول بديلة للموظفين.

وقال مايكل نيغرمان رئيس قسم الموارد البشرية في المجموعة في البيان “نحن بحاجة إلى حوار بنّاء لا الى تصعيد، فهذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق”.

وتدير شركة لوفتهانزا، أكبر مجموعة شركات طيران في أوروبا، شركات يورو وينغز، والخطوط النمسوية، والخطوط السويسرية، وخطوط بروكسل.

