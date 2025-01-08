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إندونيسا تمدد حظر بيع آيفون 16 رغم عرض آبل استثمار مليار دولار فيها

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أبقت إندونيسيا الأربعاء الحظر على مبيعات آيفون 16، على الرغم من تعهّد شركة آبل اسثتمار مليار دولار في البلاد، مشيرة إلى فشل الشركة في تلبية متطلّبات السوق الداخلية.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قررت جاكرتا حظر تسويق آيفون 16، متهمة شركة آبل بعدم الاستثمار بشكل كافٍ في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة فيبري هندري أنتوني أريف، إنّ المجموعة الأميركية لا تحترم الأنظمة التي تنص على تصنيع 40 في المئة من هواتفها من مكونات إندونيسية.

من جانبه، قال وزير الاستثمار روزان روسلاني الثلاثاء لوسائل الإعلام، إنّ شركة آبل التزمت باستثمار مليار دولار في بناء مصنع “إيرتاغ” (AirTag) في جزيرة باتام والذي من المتوقع أن يؤفر 65 في المئة من الإمدادات العالمية. لكن لم يتم تحديد ما إذا كان قد تمّ التوقيع على الاتفاق.

وقال وزير الصناعة آيغوس غوميوانغ كارتاساسميتا خلال مؤتمر صحافي، إنّ “إيرتاغ هو مجرد ملحق إضافي (لأجهزة آبل) وليس مكوّنا أو جزءا من أجهزتها الرئيسية”، متحدثا عن جهاز “التتبّع” الخاص بشركة آبل. وأضاف “حتى بعد ظهر اليوم، ليس لدى الوزارة أي سبب لإصدار شهادة اعتماد وطنية على مستوى المكوّنات لشركة آبل، خصوصا لآيفون 16”. 

وكان آيغوس التقى ممثلين عن شركة آبل الثلاثاء، ولكنه أشار إلى أنّه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، موضحا أنّه تمّ تقديم عرض مضاد لشركة آبل وأنّ العملاق الأميركي لم يقدّم ردا فوريا. وقال “إذا أرادت شركة آبل بيع آيفون 16 في أقرب وقت ممكن، فإنّ الكرة في ملعبها”. 

دسا/ناش/ص ك

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