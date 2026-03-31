إندونيسيا تطالب باجتماع لمجلس الأمن الدولي إثر مقتل جنود لها في لبنان

حثت إندونيسيا الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط على “احترام القانون الإنساني الدولي” بعد مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية ريكو ريكاردو سيرايت في بيان “يجب أن تكون سلامة قوات حفظ السلام على رأس الأولويات. ونحث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الدولي الإنساني وضمان أمن عناصر حفظ السلام”.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أعلنت الاثنين مقتل اثنين من عناصرها من الجنسية الإندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب بين اسرائيل وحزب الله.

وأعلنت القوة أنها فتحت تحقيقا في الحادثين المنفصلين.

وندد وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو الثلاثاء بهذه الهجمات “الشنيعة”، قائلا إنه ناقش هذه التطورات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى “تحقيق سريع وشامل وشفاف”.

وقال سوغيونو الذي يُعرف باسمه الأول فقط كحال الكثير من الإندونيسيين “إن سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأمنها أمرٌ لا يقبل المساومة، ويجب الحفاظ عليه في كل الأوقات”.

ودان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا “هذه الحوادث غير المقبولة”، قائلا “يجب وقف جميع الأعمال التي تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر”.

وقالت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، إنها تسعى لعقد اجتماع للمجلس لبحث هذه المسألة.

