إندونيسيا تلغي تراخيص التعدين في موقع غوص لأربع شركات بعد احتجاجات بيئية

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أعلنت إندونيسيا الثلاثاء أنها ألغت تصاريح التعدين لأربع من الشركات الخمس العاملة في أرخبيل راجا أمبات، وهو موقع غوص شهير في شرق البلاد، بعد احتجاجات بشأن التأثير البيئي لتعدين النيكل.

وقال وزير الدولة براسيتيو هادي لصحافيين إن الرئيس برابوو سوبيانتو “قرر أن تلغي الحكومة تصاريح التعدين الممنوحة لأربع شركات في (جزر) راجا أمبات”.

وبحسب وزير الطاقة بهليل لاهاداليا، فإنّ هذه الشركات “انتهكت” القواعد المعمول بها. وأضاف “نحن نعتقد أنه من الضروري حماية هذه المنطقة”.

وأوضح لاهاداليا أن الشركة الخامسة سيكون بإمكانها مواصلة نشاطها في جزيرة غاغ لكن تحت مراقبة مشددة.

ويُعد أرخبيل راجا أمبات، الواقع في مقاطعة بابوا الغربية، جزءا من “المثلث المرجاني” الذي يشتهر بمياهه الصافية ما يجعله بالتالي وجهة شهيرة للغوص.

وأثارت منظمة “غرينبيس” في إندونيسيا جدلا واسعا الأسبوع الماضي بنشرها مقاطع فيديو توضح بالتفصيل التبعات البيئية لتعدين النيكل في ثلاث من جزر الأرخبيل. ووفقا للمنظمة، أدت هذه النشاطات في جزر غاغ وكاوي ومانوران إلى تدمير أكثر من 500 هكتار من الغابات والنباتات.

وتحرك مشاهير وشخصيات سياسية للمطالبة بسحب التصاريح.

وتملك إندونيسيا أكبر احتياطات من النيكل في العالم وهي المنتج الأول لهذا المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ.

ورحبت “غرينبيس” إندونيسيا بهذا الإجراء لكنها دعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال آري رومباس من المنظمة لوكالة فرانس برس “نقدّر هذا القرار، لكن يجب التأكد من تنفيذه. يجب التأكد من أنها (الشركات) ستوقف” نشاطاتها، داعيا الحكومة إلى استعادة المناطق التي تسببت فيها الشركات بإزالة الغابات.

دسا-جفك/الح/ب ح