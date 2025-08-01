إنذار كاذب يتسبب في إطلاق إسرائيل لصاروخ اعتراض قرب غزة

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية قريبة من غزة، ما دفعه لإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه مصدر تهديد مشتبه به.

وأكد الجيش في وقت لاحق أن الإطلاق نجم عن إنذار كاذب، ولم يجر رصد أي تهديد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة أن المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يزور مركزا لتوزيع المواد الغذائية في القطاع الفلسطيني.

(تغطية صحفية تالا رمضان وأحمد الإمام – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)