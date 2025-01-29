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إنقاذ 263 مهاجرا غير شرعي احتجزتهم عصابة في ليبيا في ظروف سيئة

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بنغازي (ليبيا) (رويترز) – أعلنت السلطات في ليبيا يوم الأربعاء تحرير 263 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية احتجزهم تشكيل عصابي للتهريب في ظروف إنسانية وصحية سيئة بهدف طلب فدية من ذويهم.

وقال جهاز البحث الجنائي الليبي فرع الواحات في بيان إنه جرى إلقاء القبض على شخصين ينتميان للتشكيل العصابي بعد مداهمة مزرعة في بلدية إجخرة بشرق البلاد مضيفا أن أحدهما مالك المزرعة فيما تستمر جهود ملاحقة باقي أفراد التشكيل العصابي.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تحريرهم جاءوا من إريتريا والصومال وإثيوبيا، ومن بينهم من قضى نحو ثمانية أشهر محتجزا.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن التشكيل العصابي طلب فدية مالية من ذوي المحتجزين تراوحت بين 10 آلاف و17 ألف دولار.

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