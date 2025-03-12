إيجاد تدعو جنوب السودان إلى الإفراج عن مسؤولين معتقلين

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نيروبي (رويترز) – دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) حكومة جنوب السودان يوم الأربعاء إلى الإفراج عن مسؤولين معتقلين ورفع القيود الأمنية في إطار الجهود الرامية إلى منع تحول التوتر المتصاعد بين الفصائل في الآونة الأخيرة إلى حرب مرة أخرى.

وأصبحت جنوب السودان في حالة سلام من الناحية الرسمية منذ أن أنهى اتفاق سلام في عام 2018 حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات نائبه الأول ريك مشار وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص تقريبا.

لكن العلاقات بين الخصمين السياسيين، اللذين هيمنا على المشهد السياسي في الدولة المنتجة للنفط لعقود، لا تزال متوترة.

ويعَرض اعتقال مسؤولين، بينهم نائب لقائد الجيش ووزيرين متحالفين مع مشار في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي، إلى جانب موجة من الاشتباكات الدامية حول بلدة استراتيجية في الشمال اتفاق السلام للخطر.

وعقدت الهيئة، وهي تكتل من ثماني دول في شرق أفريقيا، اجتماعا افتراضيا لرؤساء الدول يوم الأربعاء بهدف تجنب أزمة جنوب السودان.

وجاء في تقرير قدمه سكرتير عام الهيئة ورقنه جيبيهو أن “الحكومة… مدعوة إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين ما لم تكن هناك أدلة موثوقة تفضي إلى إجراءات قانونية بشفافية ووفقا لإجراءات التقاضي السليمة”.

وطالبت أيضا باستعادة “الترتيبات الأمنية العادية”.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي على طلب من رويترز للتعليق. وكان قد قال وقت اعتقال المسؤولين إنهم “خالفوا القانون”.

وتتهم الحكومة القوات الموالية لمشار بالتعاون مع ميليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة تنظيمها فضفاض تتكون في معظمها من مسلحين من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، وبمهاجمة ثكنة عسكرية قريبة من بلدة الناصر شمالا في الرابع من مارس آذار.

ووقعت مواجهات بين ميليشيا الجيش الأبيض والقوات الحكومية في سلسلة من الاشتباكات العنيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونفى حزب مشار هذه الاتهامات.

وقال المتحدث باسم مشار إنه تم الإفراج عن أحد الوزيرين وثمانية مسؤولين من درجة وظيفية أقل كانوا محتجزين في البداية، لكن هناك 20 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز.

وذكر المتحدث أن قوات الأمن انتشرت أيضا حول مقر إقامة مشار الأسبوع الماضي، لكنه تمكن من التوجه إلى مكتبه.

وأضاف يوم الأربعاء إن مشرعا آخر متحالفا مع نائب الرئيس تم اعتقاله في أثناء توجهه إلى البرلمان.