إيرادات الموسيقى المسجلة العالمية تحطم رقما قياسيا جديدا

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شهدت سوق الموسيقى المسجلة العالمية سنة 2024 نموا للعام العاشر على التوالي، مدفوعة بالاشتراكات في المنصات الرقمية ونجاح نجوم مثل تايلور سويفت، على ما أعلن اتحاد القطاع (IFPI) الأربعاء.

وأشار الاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية إلى أنّ العائدات وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 29,6 مليار دولار في العام الفائت، مع زيادة بنسبة 4,8 %، مبديا مخاوفه المرتبطة بانتشار الذكاء الاصطناعي.

ويبقى البث الموسيقي التدفقي عبر الانترنت على منصات مثل “سبوتيفاي” و”آبل ميوزك” القوة الدافعة لهذا الأداء.

وتمثل الاشتراكات المدفوعة التي شهدت تزايدا، أكثر من ثلثي (69 %) الإيرادات العالمية للقطاع، أو 20,4 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي للاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية.

وأعلن الاتحاد الذي يمثل شركات التسجيل الموسيقي العالمية أنّ تايلور سويفت عاودت تصدر تصنيفه للمغنيين الأكثر استماعا في العام 2024.

وبحسب تقريره، كانت الأغاني الثلاث الأكثر شعبية العام الماضي “بيوتيفل ثينغز” للأميركي بنسون بون مع معدل استماع بلغ 2,11 مليار مرة، تليها “إسبريسو” لنجمة البوب سابرينا كاربنتر (1,79 مليار استماع)، و”لوز كونترول” لتيدي سويمز (1,7 مليار استماع).

وانخفضت مبيعات الوسائط المادية لا سيما الأقراص المضغوطة، بنسبة 3,1 % عام 2024، بعد ارتفاع كبير بـ14,5 % سنة 2023. ولكن ضمن هذه الفئة، تواصل أقراص الفينيل التقدم للعام الثامن عشر على التوالي، مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 4,6 % في العام الماضي.

وتظل الأسواق الرئيسية للموسيقى المسجلة هي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا. أما المناطق الأسرع نموا في العام 2024 فكانت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+22,8 %)، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (+22,6 %)، وأميركا اللاتينية (+22,5 %).

وأشار ممثلو القطاع إلى مخاطر مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي “يستهلك” الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذجه من دون أذن من الجهات المعنية، على قول مديرة الاتحاد الدولي لقطاع التسجيلات الصوتية فيكتوريا أوكلي.

ومع أنّ الذكاء الاصطناعي يمكنه توفير فرص جديدة لهذا القطاع، فهو يمثل أيضا “تحديا مستقبليا كبيرا”، ما يشكّل “تهديدا فعليا” للقطاع، بحسب أوكلي.

لكم-كلا/رك/الح