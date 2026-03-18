إيران: العقيدة النووية لن تتغير على الأرجح ومضيق هرمز يحتاج إلى بروتوكول جديد

دبي 18 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء إن موقف إيران الرافض لصنع أسلحة نووية لن يتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعبر بعد عن رأيه علنا في هذا الشأن.

وكان الزعيم الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أصدر فتوى في أوائل العقد الأول من هذا القرن بتحريم أسلحة الدمار الشامل.

وتتهم دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، وإسرائيل طهران منذ سنوات بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن السلطات الإيرانية تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وأضاف عراقجي في تعليقات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الفتاوى تعتمد على الفقيه الإسلامي الذي يصدرها، مشيرا إلى أنه ليس في وضع يسمح له بالحكم على الآراء الفقهية أو السياسية للزعيم الأعلى الجديد.

* بروتوكول جديد لمضيق هرمز قال وزير الخارجية الإيراني إنه يعتقد أنه بعد انتهاء الحرب، ينبغي على الدول المطلة على الخليج صياغة بروتوكول جديد لمضيق هرمز، لضمان المرور الآمن عبر الممر المائي الضيق في ظل شروط محددة تتماشى مع المصالح الإيرانية والإقليمية.

وأغلقت إيران الممر الحيوي للطاقة، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز المسال العالمي، قائلة إنها “لن تسمح حتى بأن يصل لتر واحد من النفط” إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وشركائهما.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني في منشور على إكس أمس الثلاثاء أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وسعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لمرافقة السفن التي تمر عبر المضيق، لكن معظم الدول الأعضاء حلف شمال الأطلسي قات إنها لا تريد الضلوع في عمليات عسكرية ضد إيران.

وقالت فرنسا، العضو في حلف الأطلسي، إنها لن تنظر في تشكيل تحالف دولي مشترك لتأمين المرور عبر المضيق إلا بعد وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات مسبقة مع طهران.

وقال عراقجي إنه لا يمكن تصور انتهاء الحرب بدون وقف الصراع بشكل دائم في جميع أنحاء المنطقة وحصول إيران على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

* أمريكا مسؤولة عن الضربات قرب المناطق الحضرية ردا على سؤال حول ضربات إيرانية في دول الخليج ليس فقط على القواعد العسكرية الأمريكية بل ومناطق سكنية أو تجارية، قال وزير الخارجية الإيراني إن السبب في ذلك هو نقل القوات الأمريكية إلى المناطق الحضرية.

وقال الوزير “استُهدفت القوات الأمريكية أينما وجدت، والمنشآت تابعة لها أينما وجدت، من المحتمل أن بعض هذه المواقع كانت قريبة من مناطق حضرية”.

وأقر عراقجي بأن دول المنطقة “مستاءة وأن شعوبها تعرضت للأذى أو الإزعاج” جراء الضربات الإيرانية، لكنه أضاف أن لمسؤولية تقع بالكامل على الولايات المتحدة لبدء الحرب في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )