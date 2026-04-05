إيران: تدمير عدة “طائرات معادية” خلال مهمة أمريكية لإنقاذ طيار

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون عسكريون إيرانيون اليوم الأحد إنه جرى تدمير عدد من الطائرات خلال مهمة أمريكية للبحث عن طيار كان مفقودا في إقليم أصفهان بجنوب إيران.

وصرح مسؤولون أمريكيون لرويترز في وقت متأخر من أمس السبت بأنه جرى إنقاذ الطيار الثاني لطائرة مقاتلة من طراز إف-15 أُسقطت يوم الجمعة في إيران، وذلك بعد يوم من إنقاذ الفرد الأول من الطاقم الثنائي.

وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء “كشفت تحقيقات إضافية أجراها خبراء على الأرض أن قواتنا دمرت طائرتين عسكريتين من طراز سي-130 وطائرتين هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأمريكي”.

وجاء في بيانات منفصلة صادرة عن الجيش الإيراني والحرس الثوري أن طائرة مسيرة إسرائيلية وأخرى أمريكية أسقطتا في إقليم أصفهان.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة البيانات الإيرانية.

وذكرت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن عمليات بحث أمريكية جرت منذ مساء أمس السبت في ثلاثة أقاليم مختلفة، وهي (شهر محل وبختياري) و(كهكیلویه وبویر أحمد) وأصفهان.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )