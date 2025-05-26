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إيران تؤكد معارضتها تعليق تخصيب اليورانيوم على أراضيها

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استبعدت إيران الاثنين أي احتمال لتعليق تخصيب اليورانيوم في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة والتي أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ذلك بتقدمها.

تشتبه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل العدو اللدود لإيران والتي يعتبرها الخبراء القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، في أن طهران تسعى لامتلاك السلاح النووي، رغم نفيها المتكرر.

وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده منذ بدء المحادثات غير المباشرة في 12 نيسان/أبريل إن الولايات المتحدة “لا يمكنها أن تسمح لإيران حتى بواحد في المئة من قدرة التخصيب”. 

ولكن طهران التي تدافع عن حقها في الطاقة النووية المدنية، وخاصة لإنتاج الكهرباء، تعتبر هذا المطلب “خطا أحمر” يتعارض مع أحكام معاهدة حظر الانتشار النووي التي انضمت إليها.

انتهت الجولة الخامسة من المحادثات التي تجري بوساطة سلطنة عمان في روما الجمعة من دون تحقيق أي تقدم يذكر لكن الطرفين قالا إنهما مستعدان لمواصلة المناقشات التي وصفاها بأنها بناءة.

وقال دبلوماسيون إيرانيون الاثنين إنه لم يتم تحديد موعد جديد بعد، مستبعدين أي احتمال لتعليق تخصيب اليورانيوم من أجل التوصل إلى اتفاق.

– “تقدم حقيقي” – 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الدوري “هذه المعلومات من نسج الخيال وهي عارية تماما عن الصحة”.

وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم حتى 60%، وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى البالغ 3,67% الذي سمح به الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. 

وتقول إيران إنها بدأت التراجع عن التزاماتها إثر الانسحاب الأميركي.

ويقدر الخبراء أن اليورانيوم المخصب يمكن أن تكون له تطبيقات عسكرية ابتداء من نسبة 20%. أما لصنع قنبلة ذرية فيحتاج الأمر إلى نسبة تخصيب من 90%. 

وهدد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في حال فشل المسار الدبلوماسي. 

وقال ترامب الأحد في نيوجيرزي قبل أن يستقل طائرته عائدا إلى واشنطن “لقد أجرينا مناقشات جيدة جدا مع إيران”. 

وأضاف “لا أعلم إن كنت سأعلن لكم شيئا جيدا أم سيّئا خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنه سيكون شيئا جيدا. لقد أحرزنا تقدما حقيقيا، تقدما كبيرا”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أن مسؤولا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هذا الأسبوع سلطنة عُمان. وأكد بقائي أنه “من الطبيعي أن تتم خلال هذه الزيارة مناقشة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة”.

اب/ص ك/الح

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