إيران تبدي استعدادها لمحادثات مع الترويكا الأوروبية

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس إنه على استعداد للسفر إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإجراء محادثات، مع سعي طهران إلى الاستفادة من زخم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت القوى الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، في ديسمبر كانون الأول استعدادها لتفعيل ما يُسمى “العودة السريعة” لجميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومنذ ذلك الحين، تُواصل طهران المحادثات بشأن برنامجها النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقول محللون ودبلوماسيون إنها لم تُنسّق جهودها مع الدول الأوروبية.

وكتب عراقجي على منصة إكس “شهدت علاقات إيران مع الترويكا الأوروبية تقلبات في التاريخ الحديث. شئنا أم أبينا، فهي (العلاقات) متراجعة حاليا”.

وأضاف “أقترح مجددا اللجوء إلى الدبلوماسية. بعد أحدث مشاوراتي في موسكو وبكين، أنا مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن… الكرة الآن في ملعب الترويكا الأوروبية”.

وصرح ترامب يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة جدا مع إيران، وذلك بعد مرور يومين على الجولة الثانية من المفاوضات حول برنامج طهران النووي. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات يوم السبت في سلطنة عُمان.

وهدد ترامب بمهاجمة إيران في حالة عدم التوصل سريعا إلى اتفاق جديد يمنعها من تطوير سلاح نووي، وكان قد أعلن في عام 2018 خلال ولايته الأولى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وتقول إنها مستعدة لمناقشة قيود محدودة على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إلى أن إيران سيتعين عليها وقف تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة، ولن يُسمح لها باستيراد سوى ما تحتاجه لبرنامج نووي مدني.

لكن طهران تقول إن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬وردا على سؤال حول تعليقات روبيو، قال مسؤول إيراني كبير مقرب من فريق التفاوض يوم الأربعاء “عدم التخصيب إطلاقا أمر غير مقبول”.