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إيران تجري مناورات حربية في مواجهة التوترات مع إسرائيل وعودة ترامب

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران بدأت في إجراء مناورات دفاع جوي يوم السبت في وقت تستعد فيه لمزيد من المواجهات مع إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتأتي هذه المناورات الحربية بينما يواجه القادة الإيرانيون خطر إمكانية سماح ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فضلا عن تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران من خلال سياسة “الضغوط القصوى”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني “في هذه المناورات، ستتدرب الأنظمة الدفاعية على درء التهديدات الجوية والصاروخية وتهديدات الحرب الإلكترونية في ظروف (تشبه) ساحة المعركة الحقيقية… لحماية سماء البلاد والمناطق الحساسة والحيوية”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مناورات يوم السبت تأتي في إطار تدريبات تستمر شهرين وبدأت في الرابع من يناير كانون الثاني وتضمنت بالفعل مناورات دافعت فيها قوات الحرس الثوري عن منشآت نووية رئيسية في نطنز ضد هجمات وهمية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية