إيران تحتجز سفينة أجنبية بشبهة تهريب الوقود

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أفادت وسيلة إعلام ايرانية الاثنين بأن الشرطة الإيرانية احتجزت سفينة أجنبية بشبهة تهريب الوقود في مياه الخليج واعتقلت 17 من أفراد طاقمها.

وذكرت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) أن “حرس الحدود في شرطة هرمزغان (جنوب) تمكنوا من حجز ناقلة النفط فينيكس التي ترفع علم دولة ثالثة، وهي في المياه الإقليمية الإيرانية”.

تُعلن القوات الإيرانية بانتظام ضبط سفن تنقل الوقود بشكل غير قانوني في هذه المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الشرطة “عثرت على أكثر من مليوني لتر من الوقود المهرب واعتقلت 17 مشتبها أجنبيا” بدون تحديد جنسياتهم.

يُعد تهريب الوقود مشكلة متكررة في إيران بعدما ساهمت الإعانات الكبيرة في إبقاء سعر الوقود المحلي من بين الأدنى في العالم.

في تموز/يوليو احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط أجنبية في بحر العرب يُشتبه في قيامها بعمليات تهريب، وكانت تنقل مليوني لتر من الوقود.

اب/ليل/ب ق

