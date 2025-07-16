The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بشبهة تهريب الوقود

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بشبهة تهريب الوقود على ما أفادت السلطة القضائية الأربعاء.

وقال مجتبى قهرماني رئيس السلطة القضائية في ولاية هرمزغان في جنوب البلاد على ما نقلت عنه وكالة “ميزان أونلاين” للأنباء إن السلطات اعترضت السفينة “بعدما تبين أن الوثائق القانونية المرتبطة بحمولتها غير كاملة”.

وأضاف أن السفينة كانت تحمل على ما يبدو “مليوني لتر من الوقود المهرب”.

وأوضح قهرماني “أوقف 17 مشتبها فيهم بينهم قبطان ناقلة النفط الأجنبية وأفراد طاقمها”.

وتجري السلطات فحوصا مخبرية وتدقق بالوثائق للتحقق من حمولة السفينة وشرعيتها على ما أضاف المصدر نفسه.

وأتت هذه العملية بعد أشهر على إعلان الحرس الثور الإيراني اعتراضه ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا تحملان 15 مليون ليتر من الديزل في الخليج.

واقتيدت السفينتان بعد ذلك إلى مرفأ بوشهر.

وكان على متن السفينيتين “سي رانجر” و”سلاما” طاقم أجنبي مؤلف من 25 شخصا على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ويشكل تهريب النفط تحديا لإيران حيث يُبقي الدعم الحكومي الكبير أسعار المحروقات داخل البلاد عند مستويات هي من الأدنى في العالم.

رخ/غ ر/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية