إيران تحث جوتيريش على منع تفعيل آلية العقوبات

دبي (رويترز) – دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى جوتيريش ونشرها على منصة إكس “نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء”، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)