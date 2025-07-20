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إيران تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك المياه في ظل موجة حر

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حثّت السلطات الإيرانية المواطنين على تقليل استهلاكهم للمياه في ظل موجة الحر المستمرة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية الأحد.

إيران بلد قليل الأمطار، ويواجه الجفاف بانتظام، لا سيما في محافظاته الجنوبية. كما تشهد البلاد أشد أسابيع السنة حرارة، مع تجاوزها محليا 50 درجة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت شركة إدارة المياه في محافظة طهران في بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن “احتياطيات السدود التي تزود طهران بالمياه وصلت حاليا إلى أدنى مستوى لها منذ قرن”.

وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي تشمران الأحد إن “الناس يجب أن يوفروا المياه لتجنب انخفاض الضغط”، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

كما دعت شركة إدارة المياه في طهران السكان إلى خفض استهلاكهم بنسبة “20 في المئة على الأقل” لتخفيف الأزمة.

وفي الأيام الأخيرة، حثتّ السلطات المواطنين على تقليل الاستهلاك في عدد من المحافظات الأخرى، من بينها فارس (جنوب)، وخراسان رضوي (شمال غرب)، وخوزستان (جنوب غرب)، وأذربيجان الغربية (شمال غرب).

وأفادت صحيفة “جوان” المحافظة الأحد بوجود “انقطاعات متكررة ولفترات طويلة للمياه” في محافظتي طهران والبرز غرب العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “انخفاض الضغط يؤدي إلى انقطاع المياه لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وهو أمر يصعب على الأسر تحمله خلال أيام الصيف الحارة”.

اب/ح س/لين

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