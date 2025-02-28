إيران ترحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح

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رحبت إيران الجمعة بدعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا حزب العمال الكردستاني الذي أسسه، إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، ورأت فيها خطوة نحو “نبذ العنف”.

ودعا الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني الخميس إلى طي صفحة نزاع مسلح ضد الدولة التركية متواصل منذ أربعة عقود. وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية” .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن “هذا القرار خطوة مهمة نحو نبذ العنف”.

وأضاف “نرحب بأي عملية تؤدي لوقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة الجارة تركيا، ونأمل أن تكون لهذا التطور آثار إيجابية على مستوى المنطقة كذلك”.

وفي مطلع شباط/فبراير، التقى وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب مع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لمناقشة “الحرب ضد المنظمات الإرهابية، وخصوصا حزب العمال الكردستاني وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)”.

وتتهم طهران جماعات كردية إيرانية بشن هجمات ضد القوات الإيرانية وإثارة اضطرابات في إيران.

ركه/س ح/غ ر