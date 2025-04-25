إيران تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على اتهامها بمحاولتي اغتيال

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(رويترز) – أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الهولندي يوم الجمعة بعد يوم من استدعاء هولندا للسفير الإيراني للاشتباه في وقوف طهران وراء محاولتي اغتيال في هولندا وإسبانيا.

وقالت الوكالة نقلا عن علي رضا يوسفي المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن الاتهامات الهولندية تستند إلى شكوك أو افتراضات.

ونقلت الوكالة عن يوسفي قوله “من المؤسف أن الجهاز الدبلوماسي الهولندي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد إيران بناء على ’المشتبه بهم‘ و’الشكوك‘ التي زرعتها مؤسسات الأمن في البلاد والكيان الصهيوني، ثم يستدعي السفير الإيراني بناء على هذه الكذبة السخيفة”.

واستدعت هولندا السفير الإيراني بعد أن قال جهاز المخابرات الهولندي في تقريره السنوي، الذي نشر يوم الخميس، إن إيران تقف على الأرجح وراء محاولتي الاغتيال.

وجاء في التقرير أنه تم اعتقال رجلين في يونيو حزيران 2024 في مدينة هارلم الهولندية بعد محاولة اغتيال إيراني مقيم في البلاد.

وأوضح التقرير أنه يعتقد أيضا أن أحد المشتبه بهما كان وراء محاولة فاشلة لاغتيال السياسي الإسباني الذي ينتقد إيران أليخو فيدال كوادراس في مدريد في نوفمبر تشرين الثاني 2023.